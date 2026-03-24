Ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Χιλιάδες πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή μέχρι την Παρασκευή - Πλήγματα και σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ
Βηρυτός
Εκρήξεις και καπνοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Βηρυτό/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Χρύσα Πανούση , Σοφία Βαλσάμη

Μαίνεται για 25η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να εξαπολύουν ομοβροντία πυραύλων κατά διάφορων πόλεων του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ ανέφερε και πλήγματα από βόμβες διασποράς οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμούς. Πλήγματα αναφέρθηκαν και σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να σφυροκοπά την Τεχεράνη και τη Βηρυτό, προσπαθώντας να αφοπλίσει τόσο τα μέλη της Χεζμπολάχ όσο και το ιρανικό καθεστώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενώ η Τεχεράνη τον κατηγορεί για fake news. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα έδωσε προθεσμία 5 ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να υποστηρίζει πως τα Στενά είναι και θα παραμείνουν κλειστά για τους εχθρούς της χώρας. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες.

06:55 | 24.03.2026
WSJ: Τα Κράτη του Κόλπου οδεύουν πως την ενεργή ένταξή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν
06:36 | 24.03.2026
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος – Πλήρη ανατροπή των εκτιμήσεων των προμηθευτών έφερε η κρίση
Σε νέα βάση τίθεται πλέον η διαμόρφωσή τους για το υπόλοιπο του φετινού έτους
06:29 | 24.03.2026
Το CBS News, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, λέει πως το Ιράν έχει τοποθετήσει 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
06:26 | 24.03.2026
Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι πετρέλαιο
06:26 | 24.03.2026
Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Εκρήξεις και καπνοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Βηρυτό.

06:23 | 24.03.2026
Το Ιράν εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου

Ήχησαν σειρήνες στη δυτική Γαλιλαία.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν το βόρειο, το νότιο και το κεντρικό Ισραήλ.

06:19 | 24.03.2026
Επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη
Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές του εγκαταστάσεις, αντίποινα με πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Λίγο νωρίτερα, το Ιράν είχε εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ με τις ισραηλινές αντιαεροπορικές δυνάμεις να προσπαθούν να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις
06:19 | 24.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Μέση Ανατολή: Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει πέντε μέρες διορία στο Ιράν και βάζει στο τραπέζι την συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ
Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει ανένδοτος αναφορικά με τον πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ ο Νετανιάχου δηλώνει πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά Τεχεράνη και Βηρυτό
06:17 | 24.03.2026
Δείτε τι έγινε τις προηγούμενες ώρες
Λίβανος
Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ – Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες φτάνουν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή
Το Axios «βλέπει» συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ, μέσα στην εβδομάδα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να βομβαρδίζουν με όλη τους τη δύναμη»
06:16 | 24.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr. Από εδώ θα καλύψουμε και σήμερα όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
