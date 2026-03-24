Ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Μαίνεται για 25η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να εξαπολύουν ομοβροντία πυραύλων κατά διάφορων πόλεων του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ ανέφερε και πλήγματα από βόμβες διασποράς οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμούς. Πλήγματα αναφέρθηκαν και σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να σφυροκοπά την Τεχεράνη και τη Βηρυτό, προσπαθώντας να αφοπλίσει τόσο τα μέλη της Χεζμπολάχ όσο και το ιρανικό καθεστώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενώ η Τεχεράνη τον κατηγορεί για fake news. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα έδωσε προθεσμία 5 ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να υποστηρίζει πως τα Στενά είναι και θα παραμείνουν κλειστά για τους εχθρούς της χώρας. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες.
06:55 | 24.03.2026
WSJ: Τα Κράτη του Κόλπου οδεύουν πως την ενεργή ένταξή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν
06:29 | 24.03.2026
Το CBS News, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, λέει πως το Ιράν έχει τοποθετήσει 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
06:26 | 24.03.2026
Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι πετρέλαιο
06:26 | 24.03.2026
Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Εκρήξεις και καπνοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Βηρυτό.
06:23 | 24.03.2026
Το Ιράν εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση από την αρχή του πολέμου
Ήχησαν σειρήνες στη δυτική Γαλιλαία.
Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν το βόρειο, το νότιο και το κεντρικό Ισραήλ.
06:16 | 24.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr. Από εδώ θα καλύψουμε και σήμερα όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή