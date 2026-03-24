Ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ από Ιράν και Χεζμπολάχ – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό

Μαίνεται για 25η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να εξαπολύουν ομοβροντία πυραύλων κατά διάφορων πόλεων του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ ανέφερε και πλήγματα από βόμβες διασποράς οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμούς. Πλήγματα αναφέρθηκαν και σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να σφυροκοπά την Τεχεράνη και τη Βηρυτό, προσπαθώντας να αφοπλίσει τόσο τα μέλη της Χεζμπολάχ όσο και το ιρανικό καθεστώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενώ η Τεχεράνη τον κατηγορεί για fake news. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα έδωσε προθεσμία 5 ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να υποστηρίζει πως τα Στενά είναι και θα παραμείνουν κλειστά για τους εχθρούς της χώρας. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες.