Οι μέτοχοι της Warner Bros ενέκριναν την εξαγορά του γίγαντα του Χόλιγουντ από την Paramount, αξίας 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η γιγαντιαία συγχώνευση των Warner Bros και Paramount, αξίας 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φαίνεται πως πήρε τελικά την έγκριση των μετόχων, φέρνοντας πιο κοντά στην ολοκλήρωση, μια συμφωνία που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ριζικά το Χόλιγουντ και τον ευρύτερο χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το AP…

Σύμφωνα με την πρώτη καταμέτρηση των ψήφων την Πέμπτη (23/4/26), η συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων της Warner Bros. Discovery ψήφισε υπέρ της πώλησης ολόκληρης της επιχείρησης στην Paramount έναντι 31 δολαρίων ανά μετοχή, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε σχεδόν 111 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Paramount, που ανήκει στην Skydance, επιθυμεί να εξαγοράσει το σύνολο της Warner. Αυτό σημαίνει ότι το HBO Max, τίτλοι με φανατικό κοινό όπως το «Χάρι Πότερ» και ακόμη και το CNN θα μπορούσαν σύντομα να βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με το CBS, το «Top Gun» και την υπηρεσία streaming Paramount+. Το πράσινο φως από τους μετόχους της εταιρείας αυξάνει την πιθανότητα αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η εξαγορά εξακολουθεί να υπόκειται σε ρυθμιστικές αξιολογήσεις. Η Warner έχει δηλώσει ότι αναμένει να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή κατά το τρίτο οικονομικό τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, οι μέτοχοι της Warner απέρριψαν ένα ξεχωριστό μέτρο που προέβλεπε αμοιβές για τα στελέχη της εταιρείας μετά τη συγχώνευση.

Η προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει τη Warner δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Και ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Warner υποστηρίζει πλέον τη συγχώνευση με την Paramount, δεν ήταν πάντα πρόθυμο να προχωρήσει σε αυτή τη συγκεκριμένη συγχώνευση.

Συμφωνία «θρίλερ»

Στα τέλη του περασμένου έτους, η Warner απέρριψε τις προτάσεις της Paramount και προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Netflix, η οποία αφορούσε το στούντιο και τις υπηρεσίες streaming. Η Paramount, από την άλλη, απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους με μια εχθρική προσφορά για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα καλωδιακής τηλεόρασης που η Netflix δεν επιθυμούσε.

Και οι τρεις εταιρείες πέρασαν μήνες μαλώνοντας δημόσια για το ποιος είχε την καλύτερη προσφορά στο τραπέζι. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner υποστήριξε επανειλημμένα την προσφορά της Netflix. Τελικά, όμως, η Paramount πρόσφερε περισσότερα χρήματα και η Netflix αποσύρθηκε απότομα από τον αγώνα, αντί να παρατείνει τη διαμάχη.

Αυτό το εταιρικό δράμα μπορεί να έχει πλέον τελειώσει, αλλά οι επιπτώσεις παραμένουν. Χιλιάδες ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου έχουν εκφράσει την «αδιαμφισβήτητη αντίθεσή» τους στη συμφωνία, σε μια επιστολή στην οποία υποστηρίζουν ότι η περαιτέρω συγκέντρωση θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας και σε περιορισμό των επιλογών τόσο για τους κινηματογραφιστές όσο και για τους θεατές.

Η Επιτροπή της Τζέιν Φόντα, για το Πρώτο Τροποποιητικό Σύνταγμα, χαρακτήρισε την Πέμπτη την ψήφο των μετόχων της Warner υπέρ της προώθησης της συγχώνευσης ως «σοβαρό πλήγμα» — διατηρώντας όμως ότι «ο αγώνας απέχει πολύ από το τέλος του». Σε δήλωσή της, η ομάδα υπεράσπισης αναφέρθηκε σε προηγούμενες προσπάθειες αμφισβήτησης της συγχώνευσης και υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί σε μια χούφτα ισχυρών αποφασιστών να αναδιαμορφώσουν αθόρυβα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τη δημιουργική ζωή χωρίς να λογοδοτούν».

Κάποιοι νομοθέτες έχουν επίσης εκφράσει τις ανησυχίες τους. Σε μια ακρόαση που έγινε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ δήλωσε ότι δεν διακυβεύεται «απλώς μια εταιρική συμφωνία», αλλά «το ποιος ελέγχει τις ειδήσεις, ποιος ελέγχει την ψυχαγωγία, ποιος ελέγχει την αφήγηση».

Η συγχώνευση θα ένωνε δύο από τα πέντε εναπομείναντα παραδοσιακά στούντιο του Χόλιγουντ. Θα ένωνε επίσης δύο μεγάλες πλατφόρμες streaming — την Paramount+ και την HBO Max — και δύο μεγάλα ονόματα στον χώρο των τηλεοπτικών ειδήσεων της Αμερικής — το CBS και το CNN — καθώς και μια πληθώρα άλλων εμπορικών σημάτων και δικτύων ψυχαγωγίας.

Στελέχη της εταιρείας υποστηρίζουν ότι αυτό θα είναι θετικό για τους καταναλωτές, οι οποίοι, όπως λένε, θα έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες βιβλιοθήκες περιεχομένου, ειδικά αν το HBO Max και το Paramount+ ενωθούν σε μία υπηρεσία streaming. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, προσπάθησε να καθησυχάσει τους κινηματογραφιστές με την εγγύηση ενός χρονικού διαστήματος 45 ημερών για την προβολή των ταινιών στις αίθουσες και με τον στόχο να κυκλοφορούν 30 ταινίες ετησίως από την Paramount και τη Warner, οι οποίες, όπως δήλωσε, θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα στο πλαίσιο της ενοποιημένης εταιρείας.

«Αγαπώ τον κινηματογράφο και αγαπώ τις ταινίες», δήλωσε ο Ellison στο CinemaCon την περασμένη εβδομάδα. «Μπορείτε να βασιστείτε στην απόλυτη δέσμευσή μας.»

Ωστόσο, ο νέος ιδιοκτήτης θα επιδιώξει επίσης να μειώσει τα κόστη. Οι ρυθμιστικές καταθέσεις έχουν ήδη υποδείξει ότι αυτό θα περιλαμβάνει απολύσεις και συρρίκνωση ορισμένων επικαλυπτόμενων δραστηριοτήτων. Και οι κριτικοί είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τα οφέλη για τους καταναλωτές — προειδοποιώντας για υψηλότερες τιμές που ενδέχεται να προκύψουν όσον αφορά το streaming, καθώς και για πιθανή μείωση της ποικιλίας του περιεχομένου στο μέλλον.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του AP, από τότε που πέρασε στην ιδιοκτησία της Skydance, πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, το CBS, το οποίο ανήκει στην Paramount, έχει ήδη υποστεί σημαντικές αλλαγές στην εκδοτική πολιτική του, κυρίως με τον διορισμό της ιδρύτριας του Free Press, Μπάρι Βάις, ως αρχισυντάκτριας του CBS News. Αν ολοκληρωθεί η εξαγορά της Warner, πολλοί αναμένουν παρόμοιες αλλαγές στο CNN, το οποίο εδώ και καιρό αποτελεί στόχο της οργής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έχουν συσσωρευτεί και άλλα ζητήματα πολιτικής επιρροής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η διοίκηση της εταιρείας έχουν υποστηρίξει ότι η πολιτική δεν θα παίξει ρόλο στη ρυθμιστική διαδικασία — αλλά ο ίδιος ο Τραμπ έχει κατά καιρούς αναμειχθεί δημοσίως στο μέλλον της Warner, παρά το γεγονός ότι έκανε πίσω σε ό,τι είχε κάποτε υποδείξει ότι θα ήταν ο προσωπικός του ρόλος. Ο Τραμπ έχει επίσης στενή σχέση με την οικογένεια Έλισον, ιδίως με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, ο οποίος διαθέτει δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την προσφορά για την εταιρεία του γιου του.

Στο μεταξύ, η Paramount έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από διάφορα κρατικά επενδυτικά ταμεία — μεταξύ των οποίων το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ταμεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, σύμφωνα με τις κατατεθείσες ρυθμιστικές δηλώσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στις δηλώσεις, οι εν λόγω επενδυτές δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου στη μελλοντική συγχώνευση Paramount-Warner. Η Paramount δεν έχει διευκρινίσει δημοσίως το ύψος της συνεισφοράς τους.

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, εξετάζουν τη συμφωνία — και οι πολιτείες θα μπορούσαν επίσης να προσπαθήσουν να την αμφισβητήσουν. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Rob Bonta, έχει εκφραστεί ιδιαίτερα κριτικά για τη συναλλαγή και δήλωσε ότι η πολιτεία του τη διερευνά.

Οι μετοχές της Paramount υποχώρησαν περισσότερο από 4% μετά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Πέμπτης, ενώ και η Warner Bros. σημείωσε πτώση.

Πηγή: Associated Press