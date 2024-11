Οι Ουκρανοί λένε ότι έπληξαν αποθήκη καυσίμων στη Ρωσία

Αποθήκη καυσίμων στην Καλούγκα της δυτικής Ρωσίας έπληξαν ουκρανικά drones καμικάζι κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής (25.11.24), σύμφωνα με πηγές από την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, ενώ νέα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων στην Ουκρανία.

«Ο στόχος της επίθεσης ήταν η αποθήκη πετρελαίου» του ομίλου Kalouganefteprodukt «που εμπλέκεται στη στήριξη της ένοπλης επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή από την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, δηλώνοντας ότι το πλήγμα προκάλεσε σημαντικές «καταστροφές».

Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας αυτής, που βρίσκεται νότια της Μόσχας, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε οκτώ drones στα προάστια της πόλης Καλούγκα.

Η «πτώση θραυσμάτων» από τα drones προκάλεσε πυρκαγιά σε «βιομηχανική επιχείρηση» που κατασβέστηκε ύστερα από αρκετές ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης Βλαντισλάβ Τσαπτσάν, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Ukrainian drones attacked Kaluga overnight, hitting the Kaluganaftoprodukt oil refinery. Oil tanks can be seen burning from far away. In addition to the oil tanks, Ukrainian drones reportedly also attacked the Typhoon plant, which is part of Russia’s military-industrial complex.… pic.twitter.com/9wkoJ4yX5m

Εικόνες -η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει διασταυρωθεί- που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τροχιοδεικτικά βλήματα στον νυχτερινό ουρανό και μεγάλη φωτιά δίπλα σε δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Μερικές ώρες αργότερα, ρωσικά πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, και στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου Βλαντίμιρ Ζελένσκι από χθες, Κυριακή, το βράδυ «η Ρωσία χρησιμοποίησε σχεδόν 150 drones μάχης, εναέριες βόμβες και πυραύλους κατά περισσότερων από δέκα περιφερειών μας».

Στο Χάρκοβο, 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με 14 να μεταφέρονται σε νοσοκομεία, σε πρωινή επίθεση που προκάλεσε ζημιές σε «πάνω από 40 κτίρια» στο κέντρο της πόλη, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Στην Οδησσό, αντιπεριφερειάρχης της περιοχής έκανε λόγο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, για τουλάχιστον έξι τραυματίες σε πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο της πόλης.

The Russian army launched a missile strike on residential areas in the Ukranian city of Odesa



The occupiers used an Iskander-M missile for the attack. The trike resulted in damage to over 40 residential buildings, with the number of injured rising to 19. pic.twitter.com/URRcAn1fYD