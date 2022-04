Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό νοσοκομείου στην πόλη Σιεβιεροντόνετσκ της ανατολικής Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Το νοσοκομείο ήταν ένα από τα δύο που εξακολουθούν να λειτουργούν στην περιοχή περισσότερο από δύο μήνες από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, είπε ο Serhiy Gaidai. Το άλλο είναι στο κοντινό Lysychansk.

«Οι Ρώσοι γνώριζαν ότι το νοσοκομείο δεν ήταν άδειο, υπήρχαν ασθενείς σε διαφορετικές συνθήκες με γιατρούς – και αυτό δεν τους εμπόδισε», έγραψε ο Gaidai στο Telegram.

Το Reuters αναφέρει ότι ο Gaidai δημοσίευσε επίσης βίντεο που δείχνει τοίχους από τούβλα, σπασμένα κρεβάτια νοσοκομείου, ιατρικές συσκευές, γυαλιά και μπάζα μέσα σε ένα κτίριο.

