Οι Τούρκοι προδότες και η τιμωρία τους – Ξέχασε τους Έλληνες ο σύμβουλος του Ερντογάν

Για την ακρίβεια ο σύμβουλος του Ερντογάν χαρακτήρισε προδότες του Τούρκους οι οποίοι βγάζουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Όπως είπε θα υποστούν κυρώσεις…

Η ατζέντα αλλάζει φαίνεται…

Turks who move their assets and wealth abroad while #Turkey is fighting a war of liberation in its economy are traitors and they will pay a price for it, #Erdogan‘s chief economic advisor Yigit Bulut says. pic.twitter.com/C4mdteQFKC

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 2 Μαΐου 2018