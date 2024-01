Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με πύραυλο στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Zografia» στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Υπενθυμίζεται ότι από το χτύπημα προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματίες.

Οι Χούθι βρίσκονται τελικά πίσω από τη νέα επίθεση που καταγράφηκε κατά ενός ελληνόκτητου πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για το σκάφος με την ονομασία «Zografia», το οποίο έπλεε υπό σημαία Μάλτας και χτυπήθηκε από πύραυλο.

Ο εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρία, επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσης πως οι Χούθι στόχευσαν το πλοίο «Zografia» με αντιπλοϊκούς πυραύλους που «πέτυχαν τον στόχο τους».

Προειδοποίησε μάλιστα πως οι Χούθι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις για «να υπερασπιστούν την Υεμένη» και να εκφράσουν «αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό».

Το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας χτυπήθηκε, καθώς έπλεε 76 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Σαλίφ της Υεμένης, σύμφωνα με την Vulcanis Technical Maritime Enterprises.

Το «Zografia», το οποίο είχε αναχωρήσει από το Βιετνάμ με προορισμό το Ισραήλ, υπέστη μόνο υλικές ζημιές και συνέχισε το ταξίδι του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος – τρεις Φιλιππινέζοι, 20 Ουκρανοί και ένας Γεωργιανός – είναι καλά στην υγεία τους.

Βίντεο για την επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο «Zografia»:

📢Yemeni Armed Forces: The naval forces of the Armed Forces of Yemen, with the help of Almighty God, carried out the targeting of the ship “Zografia” which was heading towards the ports of occupied Palestine. #Yemeni #Gaza #Palestine #us pic.twitter.com/SKlkoM5XcV