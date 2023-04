Την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα Σάββατο (1.4.2023) η Ρωσία, γεγονός που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη διεθνή κοινότητα. Η τελευταία φορά που η Ρωσία είχε την προεδρία του Συμβουλίου ήταν τον Φεβρουάριο του 2022 οπότε και εξαπέλυσε την άγρια επίθεσή της κατά της Ουκρανίας.

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και σύμφωνα με τον κανονισμό, η Ρωσία ανέλαβε και πάλι την προεδρία παρά τη διεθνή κατακραυγή για τον συνεχιζόμενο πόλεμο κατά της Ουκρανίας και το γεγονός πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, για εγκλήματα πολέμου στη χώρα.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, κάθε ένα από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αναλαμβάνει την προεδρία για ένα μήνα. Την 1η Απριλίου η Μοζαμβίκη παρέδωσε την σκυτάλη και πάλι στην Ρωσία.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τις αντιδράσεις της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της διεθνούς κοινότητας, κανείς δεν μπορεί να μπλοκάρει την επίσημη διαδικασία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, σημείωσε για την ρωσική ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι πρόκειται για το «χειρότερο πρωταπριλιάτικο αστείο» και σημείωσε πως είναι μια κακή εφαρμογή των κανόνων διεθνούς ασφαλείας.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil