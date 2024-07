Όλη η Βρετανία ψάχνει αυτόν τον άνδρα – Άγρια δολοφονημένες η σύζυγος και οι κόρες του σχολιαστή αγώνων John Hunt του BBC

Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση της τριπλής δολοφονίας στη Βρετανία, με θύματα τρεις γυναίκες και ύποπτο έναν 26χρονο, ο οποίος φέρεται να τις σκότωσε με βαλλίστρα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, τα τρία θύματα της δολοφονίας στη Βρετανία είναι η σύζυγος και οι δύο κόρες του διάσημου σχολιαστή αγώνων του BBC Five Live, John Hunt, σύμφωνα με την Dailymail.

Το σκηνικό της φρίκης αντίκρυσε ο ίδιος ο σχολιαστής, επιστρέφοντας στο σπίτι του, με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του να είναι σοβαρά τραυματισμένες. Λίγο αργότερα πέθαναν παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 26χρονου Kyle Clifford από την περιοχή του Enfield, που θεωρείται βασικός ύποπτος για την τριπλή δολοφονία μέσα στο σπίτι.

A manhunt is under way for 26-year-old suspect Kyle Clifford after three women were killed in Bushey, Hertfordshire.



Police have urged the public not to approach Mr Clifford 🔗 https://t.co/HvwC1SrirN pic.twitter.com/mfLjNo2leU