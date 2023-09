Σοκαρισμένη είναι η Ολλανδία από τις επιθέσεις με πυροβολισμούς που έγιναν σήμερα (28.9.2023) στο Ρότερνταμ και κόστισαν τη ζωή αθώων ανθρώπων, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε επίσημα ότι υπάρχουν νεκροί, ενώ τόνισε ότι ο ένοπλος μακελάρης συνελήφθη.

Με νεότερη ενημέρωσή της για τις επιθέσεις με πυροβολισμούς που εξαπέλυσε ένας ένοπλος σήμερα στο Ρότερνταμ, η αστυνομία της Ολλανδίας έκανε λόγο για νεκρούς από το τραγικό συμβάν.

Δεν διευκρίνισε όμως, τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της Ολλανδίας από τους πυροβολισμούς του 32χρονου φερόμενου ως δράστη, ο οποίος συνελήφθη.

Ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα σε ένα σπίτι στο Ρότερνταμ και συνέχισε την επίθεσή του εισβάλλοντας σε μια αίθουσα του κοντινού πανεπιστημιακού ιατρικού κέντρου της πόλης της Ολλανδίας.

Αστυνομικοί μπήκαν στο ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου του Ρότερνταμ σε αναζήτηση του υπόπτου, ο οποίος περιγραφόταν ως ένας ψηλός άνδρας με στρατιωτική ενδυμασία. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία.

Οι τοπικές αρχές ασφαλείας ανέφεραν επίσης ότι ξέσπασε φωτιά στο σπίτι που ξεκίνησε η επίθεση. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ξέσπασε φωτιά και μέσα στο πανεπιστήμιο όπου ο ένοπλος εισέβαλε και άρχισε τους πυροβολισμούς.

BREAKING: Shooting at Holland Erasmus Medical Centre, Rotterdam. The shooting started in a classroom with sick children. Multiple casualties have been reported. pic.twitter.com/hPuKr7A3dj