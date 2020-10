Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής με συμφωνία για την Τουρκία

Ένα νέο προσχέδιο συμπερασμάτων για την Τουρκία παρέδωσε ο Σαρλ Μισέλ στις 27 αντιπροσωπείες των Κρατών Μελών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΚΥΠΕ.

Οι διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες ήταν “πυρετώδεις” και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 02:00 το πρωί της Παρασκευής, 02.10.2020.

Το Politico ήδη μιλά για συμφωνία ως προς το πώς θα κινηθεί η ΕΕ στο θέμα της Τουρκίας, αλλά και ένα πλάνο για κυρώσεις στην Λευκορωσία.

Αυτό που ουσιαστικά συνέβαινε για ώρες, ήταν μια προσπάθεια να γίνει… πάντρεμα των δύο προτάσεων: Δηλαδή της πρότασης που έκανε ο Σαρλ Μισέλ και απέρριψε η Ελλάδα και η Κύπρος λόγω της απουσίας μιας ξεκάθαρης καταδίκης της Τουρκίας κι εκείνης που πρότεινε η χώρα μας, με τις τελευταίες πληροφορίες να μιλούν για τρεις προτάσεις από την πλευρά Μισέλ, με την Κύπρο να απορρίπτει και την τρίτη, πριν φτάσουμε τελικά στην λήξη της πρώτης μέρας της Συνόδου Κορυφής.

Το νέο κείμενο σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων βασιζόταν στα δύο προηγούμενα και προσέθετε την έντονη καταδίκη της ΕΕ για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Επίσης, σημείωνε ότι η ΕΕ “είναι πλήρως δεσμευμένη στην επίλυση του κυπριακού”, διατηρούσε τη φράση για “χρήση όλων των μέσων” σε περίπτωση μονομερών ενεργειών της Τουρκίας, δέσμευε το Συμβούλιο για αποφάσεις ως το Δεκέμβρη και περιελάμβανε την ελληνική φράση για “οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών“.

Η νέα διατύπωση σημείωνε πως «σε περίπτωση ανανεωμένων μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων σύμφωνα με το άρθρο 29 της ΣΕΕ και το άρθρο 215 ΣΛΕΕ, προκειμένου για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τα συμφέροντα των κρατών μελών της. Τα αναφερόμενα άρθρα της Συνθήκης αφορούν κυρώσεις, αλλά δεν ανέφεραν ρητώς τη λέξη.

Το νέο προσχέδιο καταργούσε επίσης μια προηγούμενη αναφορά ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατανομή των πόρων υδρογονανθράκων στην Κύπρο. Ένα από τα βασικά αιτήματα της Άγκυρας είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να λάβουν δίκαιο μερίδιο από τυχόν ευρήματα γύρω από το διχοτομημένο νησί.

Το νέο προσχέδιο συμπερασμάτων συζητείτο αφού ολοκληρώθηκε και το επίσημο δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου εξαντλήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση στο δείπνο άνοιξε με την πολεμική σύρραξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και με τη δηλητηρίαση του Ρώσου πολιτικού αντιπάλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι.

Πάντως, περίπου στη 01:00 το πρωί της Παρασκευής, 02.10.2020, υπήρξε ένα νέο διάλειμμα στις συζητήσεις.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου του Σαρλ Μισέλ και της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν την Παρασκευή, 02.10.2020.

