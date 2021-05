Γεννημένη στη Μασαχουσέτη αλλά με ελληνικές ρίζες η Ολυμπία Δουκάκη εκπλήρωσε και με το παραπάνω τα όνειρα των Ελλήνων γονέων της. Με σεβασμό και συγκίνηση το Χόλιγουντ αποχαιρετά την πολυβραβευμένη ηθοποιό, που έφυγε χθες, Μεγάλο Σάββατο (01.05.2021) από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Κόρη της Αλεξάνδρας και του Κωνσταντίνου Δουκάκη, Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ, η Ολυμπία Δουκάκη εργάστηκε για δεκαετίες στο θεατρικό σανίδι, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο προτού, η φήμη της να εκτοξευτεί στα 56 της χρόνια, για τον ρόλο της «μητέρας της Σερ» στον χαρακτήρα που εκείνη ενσάρκωσε στο «Moonstruck» («Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού»), και της χάρισε το Όσκαρ.

Τον θάνατο της διάσημης ηθοποιού, επιβεβαίωσε ο αδερφός της Απόλλων Δουκάκης (Α. Dukakis), γράφοντας στο Facebook ότι η αγαπημένη του αδερφή έφυγε από τη ζωή, στη Νέα Υόρκη:

Η σπουδαία ομογενής ηθοποιός ήταν και πρώτη εξαδέλφη του υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ το 1988, Μάικλ Δουκάκη.

Η καριέρα της στη μεγάλη οθόνη συνεχίστηκε με ρόλους στο φιλμ «Look Who’s Talking» («Κοίτα Ποιος Μιλάει» – 1989) και τις συνέχειές του με τον Τζον Τραβόλτα και την Κέρστι Άλι, την ταινία «Steel Magnolias» («Ανθισμένες Μανόλιες» 1989) με τη Σίρλεϊ Μακλέιν, τη Σάλι Φιλντ και την Τζούλια Ρόμπερτς, την ταινία «Mighty Aphrodite» του Γούντι Άλεν (1995), ή το φιλμ «Mr. Holland’s Opus» (1995), με τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους.

Η Δουκάκη, που χειριζόταν μαεστρικά ρόλους που απαιτούσαν δηκτικό, ανέκφραστο χιούμορ, ήταν επίσης υποψήφια για βραβεία Emmy χάρη σε ρόλους που ενσάρκωσε σε τηλεοπτικές σειρές το 1991, το 1998 και το 1999.

Τη δεκαετία του 1970 είχε ιδρύσει το Whole Theater στο Μοντκλέρ, στο Νιού Τζέρζι, προάστιο της Νέας Υόρκης, αφού μετακόμισαν εκεί με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Λούι Ζόριτς.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Σερ αναφέρθηκε στον θάνατο της Ολυμπίας Δουκάκη μέσω Twitter, χαρακτηρίζοντάς την «καταπληκτική ηθοποιό» και προσθέτοντας: «Μίλησα μαζί της πριν από τρεις εβδομάδες. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη».

Άλλη μια οσκαρική ηθοποιός, η Βαϊόλα Ντέιβις, χαρακτήρισε την Ολυμπία Δουκάκη «την τέλεια ηθοποιό», η οποία «έκανε τους πάντες γύρω της καλύτερους» και «ήταν χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της».

Olympia Dukakis brought warmth, humor and wit to the stage and screen for almost 60 years, including a stellar run of unforgettable roles in “Steel Magnolias” “Tales of the City” and “Moonstruck,” for which she won a Best Supporting Actress Oscar. She will be missed. pic.twitter.com/TLuNTx32PI