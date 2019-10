Ομπάμα: «Λιώνει» για την Μισέλ! «Σ’ ευχαριστώ μωρό μου για 27 υπέροχα χρόνια»!

Χρησιμοποιώντας έναν στίχο από το «Getting Better», των θρυλικών Beatles, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, εύχεται στην σύζυγό του, Μισέλ, για την 27η επέτειο του γάμου τους!

Στην ανάρτησή του στο Twitter, ο 44ος Πρόεδρος της Αμερικής αναφέρει: «Όπως είπαν οι Beatles: Γίνεται καλύτερο συνεχώς. Σ’ ευχαριστώ μωρό μου για 27 υπέροχα χρόνια«!

Στην φωτογραφία φαίνονται οι δυο τους , την στιγμή που κοιτάζουν ένα συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα, με την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να τον κρατά αγκαλιά.

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R

— Barack Obama (@BarackObama) October 3, 2019