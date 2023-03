Ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη μας έστειλαν οι μεγάλες πόλεις του κόσμου στη φετινή Ώρα της Γης, σβήνοντας για μία ώρα τα φώτα σε μνημεία και κτήρια ενώ πολύς κόσμος ακολούθησε το παράδειγμα και έκλεισε τα φώτα σπίτι του.

Η Ώρα της Γης του WWF είναι μία παγκόσμια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στον πλανήτη.

Πολίτες σε περισσότερες από 190 χώρες θα μετατρέψουν αυτά τα 60 λεπτά σε εκατομμύρια ώρες δράσης και ευαισθητοποίησης και θα στρέψουν τους παγκόσμιους προβολείς στον διπλό κίνδυνο της απώλειας της φύσης και της κλιματικής αλλαγής.

Έτσι, πολλά μνημεία και κτήρια βρέθηκαν στο σκοτάδι για μία ώρα, όπως:

Tonight, @Europarl_EN joined @earthhour & switched off its lights.



To send a strong message that we can make a difference. We can save our planet. We are the last generation that can do something about it.



To ensure that we make all other hours count.



