Οργή για το… λουκούλλειο γεύμα Μαδούρο στο εστιατόριο του Salt Bae – video

Одно из самых неискоренимых качеств человека – тупость. Свежий пример. Пока в Венесуэле народ умирает от голода и живет в говне, Мадуро пришел в Стамбуле в ресторан к @nusr_et и дорого поел. Повар-звезда оказался очень тупой. Он радостно выложил видео своей встречи и обнимашек с диктатором. В комментах ему разгневанные жители Венесуэлы и просто сочувствующие подробно и доходчиво объяснили, что он кретин. Через пол-часа, заподозрив неладное, видео повар удалил, но теперь все это продолжается в комментах под другими его постами. Для непонимающих объясню: 1. Мадуро – это ужас какая мразь. Жизнь в Венесуэле – кромешный ад, и все это благодаря ему. 2. Проблема даже не в том, что повар накормил мясом президента-диктатора. Можно сказать, мол, это ресторан, там всем рады. Это вне политики. Проблема в том, что @nusr_et всячески стелился перед ним, обнимался и радостно постил эти видео и фото с подписью «Я люблю Венесуэлу». (Видео все еще можно посмотреть по тэгу #saltbae) Это как если выложить фото с Полом Потом и подписать «Я люблю Камбоджу». PS. Если вы не знаете, кто такой Пол Пот, погуглите. 🧐 PPS Dear @nusr_et ! If you can’t use your own brain try to use google. From time to time. It can help you to avoid such situations in future. 🐏 #saltbae #nusret #maduro #venezuela #dumb #stupid #тупость