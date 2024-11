«Οργή» Ρωσίας με τους πυραύλους Storm Shadow – «Οι Βρετανοί εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία»

Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να επιτρέψει στην Ουκρανία την χρήση βαλλιστικών πυραύλων τύπου ATACMS, για να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στην Ρωσία, προκάλεσε ένα «ντόμινο» εξελίξεων που συνδέει και την Βρετανία.

Οι πύραυλοι cruise αέρος – εδάφους μεγάλης εμβέλειας τύπου Storm Shadow που έχει παραδώσει η Βρετανία στην Ουκρανία από το καλοκαίρι του 2023 έγιναν, μετά τους ATACMS, το επόμενο όπλο που χρησιμοποίησε το Κίεβο για να χτυπήσει στόχους στην Ρωσία.

Χθες Τετάρτη (21.11.2024) η Ουκρανία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση με Storm Shadow στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, κάτι που αναγνώρισε επίσημα σήμερα η Μόσχα, αφού ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο πυραύλους τέτοιου τύπου και πλέον κρίνει ότι η Βρετανία εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η Βρετανία εκμεταλλεύθηκε την συγκυρία και εμπλέκεται πλέον άμεσα σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί αυτή η εκτόξευση δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς προσωπικό του ΝΑΤΟ, αλλά και βρετανικό προσωπικό», δήλωσε ο ο Ρώσος πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αντρέι Κελίν στο Sky News.

The Russian Ambassador to the UK has told Sky News ‘the UK is now directly involved in this war’



Andrei Kelin told Sky’s @MarkAustinTV that the war ‘could not be happening’ without NATO and British involvementhttps://t.co/CJoe2NROXQ pic.twitter.com/I32tJaWwzx