Επί τουλάχιστον 2 ώρες ένας 27χρονος αλώνιζε το Μπέρμινγχαμ στην Βρετανία και οπλισμένος με ένα μαχαίρι σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους επτά. Η αστυνομία έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για το γεγονός ότι άργησε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν πολλοί αθώοι πολίτες.

Ο 27χρονος συνελήφθη στην περιοχή Σέλι Όουκ του Μπέρμιγχαμ στις 04:00 τα ξημερώματα. Οι επιθέσεις έγιναν από τις 00:30 ως τις 02:20 τοπική ώρα (02:30 και 04:20 ώρα Ελλάδος) σε διάφορα σημεία της πόλης.

Νεκρός από τις επιθέσεις είναι ένας 23χρονος, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 19 και 32 ετών αντίστοιχα, τραυματίστηκαν σοβαρά και εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέντε άνθρωποι, ηλικίας μεταξύ 23 και 33 ετών, τραυματίστηκαν λιγότερο σοβαρά από τις επιθέσεις αυτές.

Επιθεωρητές της αστυνομίας δήλωσαν ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι που έγιναν χθες σε τέσσερις τοποθεσίες σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο ωρών στο Μπέρμιγχαμ συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν πιστεύεται ότι έχουν σχέση με τη δράση συμμοριών ή με τρομοκρατία.

“Συλλάβαμε έναν άνδρα ως ύποπτο για ανθρωποκτονία και 7 απόπειρες ανθρωποκτονίας σε σχέση με τις #BirminghamStabbings”, σημειώνει σε ανακοίνωση που έκανε μέσω Twitter η αστυνομία αναφερόμενη στις επιθέσεις με μαχαίρι.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε χθες το βράδυ διάφορες εικόνες του υπόπτου από τις κάμερες παρακολούθησης και έλαβε “πολλές απαντήσεις”.

"We had to trawl through thousands of hours of CCTV"



West Midlands police and crime commissioner tells @timesradio why it took so long to release an image of a suspect after a string of knife attacks in Birmingham.@AasmahMir | @StigAbell | #Birminghamstabbings pic.twitter.com/gz6azWLa05