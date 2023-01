Απηχώντας τις διαμαρτυρίες των Ιταλών οινοπαραγωγών, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε σήμερα «παράλογο» το σχέδιο της Ιρλανδίας να εισάγει ετικέτες προειδοποίησης για την υγεία στο κρασί, την μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά, παρόμοιες με αυτές που τοποθετούνται στις συσκευασίες των τσιγάρων και προειδοποιούν για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί το κάπνισμα στην υγεία.

Η απόφαση της Ιρλανδίας να εισάγει μια ετικέτα (προειδοποίησης για την υγεία) σε όλα τα αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένου του ιταλικού κρασιού, είναι παράλογη», έγραψε ο Ταγιάνι στο Twitter.

Ireland's decision to place a label on all alcoholic beverages,including Italian wine, is absurd. Despite the opposition of the @Europarl_EN.It doesn’t take into account the difference between moderate consumption and alcohol abuse.I’ll ask the @EU_Commission to intervene on @wto