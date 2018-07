Οργή Τραμπ κατά Ερντογάν για τον Αμερικανό πάστορα!

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τα… νταηλίκια του φαίνεται πως εξόργισαν τον Ντόναλντ Τραμπ, μόλις λίγες μέρες μετά το καλό κλίμα ανάμεσα στους δυο ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αλλά και τη 15λεπτη τηλεφωνική του επικοινωνία λίγες μέρες αργότερα.

Για άλλη μια φορά, όπως και στην υπόθεση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται από τις 2 Μαρτίου στις φυλακές της Αδριανούπολης, έτσι και στην υπόθεση του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον ο Ερντογάν θέλει παζάρια. Στην περίπτωση του Μπράνσον, το αντάλλαγμα έχει όνομα και επώνυμο: Φετουλάχ Γκιουλέν.

Ο άνθρωπος τον οποίο ο Ερντογάν θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016 ζει εξόριστος στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Και ο πρόεδρος της Τουρκίας κάνει τα πάντα για να πιέζει ώστε να εκδοθεί στην Τουρκία.

Την Τετάρτη (18.07.2018) τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε την συνέχιση της κράτησης του Αμερικανού πάστορα Μπράνσον που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση και κατασκοπεία… Ο Μπράνσον κρατείται στις τουρκικές φυλακές από τον Οκτώβριο του 2016…

Η είδηση πως ο Άντριου Μπράνσον όχι μόνο δεν θα αφεθεί ελεύθερος αλλά θα δικαστεί για τρομοκρατία και κατασκοπεία (με κίνδυνο αν καταδικαστεί να φυλακιστεί για πολλά χρόνια) εξόργισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει δημόσια παρέμβαση υπέρ του Μπράνσον. Αυτή τη φορά, πάντως, στο tweet του δεν έκρυψε την οργή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε από τον ίδιο τον Ερντογάν να παρέμβει για να αποφυλακιστεί ο Άντριου Μπράνσον. Χαρακτήρισε την παράταση της κράτησής του «απόλυτη ντροπή».

«Απόλυτη ντροπή το ότι η Τουρκία δεν θα αποφυλακίσει τον σεβάσμιο Αμερικανό πάστορα Άντριου Μπράνσον. Κρατείται όμηρος για πάρα πολύ καιρό. Ο Ερντογάν θα πρέπει να κάνει κάτι για να απελευθερωθεί αυτός ο υπέροχος χριστιανός σύζυγος και πατέρας. Δεν έκανε τίποτα κακό, κι η οικογένειά του τον χρειάζεται!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018