Επτά είναι οι νεκροί από ένα δυστύχημα στη νότια Ουγγαρία όταν ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε σήμερα Δευτέρα (5.9.2022) από τρένο. Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στα περίχωρα της πόλης Κουνφεχέρτο, κοντά στα σύνορα με τη Σερβία.

Νεκροί είναι ο οδηγός και άλλοι έξι επιβαίνοντες στο μοιραίο αυτοκίνητο ενώ ο μηχανοδηγός του τρένου διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Ουγγαρίας με ελαφρά τραύματα. Κανείς από τους επιβάτες δεν έπαθε το παραμικρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ένα Opel Corsa επιχείρησε να διασχίσει αφύλακτη διάβαση γύρω στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα) και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία.

Στη συγκεκριμένη διάβαση δεν υπάρχουν προστατευτικές μπάρες, παρά μόνο μια προειδοποιητική πινακίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A train collided with a vehicle on a railroad crossing in southern Hungary early Monday, killing seven people, authorities said.



(AP) pic.twitter.com/VaPcyzorUX