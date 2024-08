Ουκρανία: 11 νεκροί και 37 τραυματίες από ρωσική επίθεση σε σούπερ μάρκετ – Η Μόσχα στέλνει ενισχύσεις στο Κουρσκ

Μετά την διείσδυση της Ουκρανίας στο Κουρσκ η Ρωσία «απάντησε» με πυραυλική επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Κοστιαντίνισφκα, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 37.

Η Ρωσία κήρυξε ομοσπονδιακή κατάσταση συναγερμού στην περιφέρεια του Κουρσκ, όπου οι μάχες συνεχίζονται για τέταρτη μέρα, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σήμερα (09.08.2024) πυραυλική επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ντονέτσκ στην Ουκρανία με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 πολίτες να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 37 να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιγκόρ Κλιμένκο, διευκρίνισε πως από την επίθεση της Ρωσίας προκλήθηκε φωτιά στο σούπερ μάρκετ, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες, ενώ προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε κτίρια κατοικιών.

«Υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κάνουμε τα πάντα για να τους σώσουμε», έγραψε εξάλλου στο X ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε φωτογραφίες από τον τόπο της επίθεσης, που ανέβασε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βαντίμ Φιλάσκιν στην πλατφόρμα Telegram, εικονίζεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από το κατεστραμμένο κτίριο.

«Το πλήγμα στο σούπερ μάρκετ στην Κοστιαντίνιφκα είναι άλλη μια πράξη ρωσικής τρομοκρατίας. Ο πόλεμος εναντίον αμάχων είναι το μόνο που ξέρουν», έγραψε στο X ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γερμάκ.

#Russian struck on a supermarket in #Kostiantynivka , #Donetsk region – Presidential Office. #Russia deliberately targets #Ukrainian civilian infrastructure. Again and again and again. #ukraine #putinisamasskiller #putinisawarcriminal @kardinal691 pic.twitter.com/F24L0QFPxf

Ukraine 🇺🇦 strikes legitimate military targets in Russia.



In contrast, Russia just did a missile strike on a SUPERMARKET in Kostyantynivka, Ukraine 🇺🇦.



👉 Russia has blown up more supermarkets, schools, churches, & hospitals in Ukraine 🇺🇦 than it has military bases. pic.twitter.com/KPwdbClWFr