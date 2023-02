Τη ζωή τους έχασαν έξι άμαχοι, ενώ άλλοι 12 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε μια αγορά και μια στάση δημόσιων συγκοινωνιών στην νότια ουκρανική πόλη Χερσώνα, ανακοίνωσε ο στρατός της Ουκρανίας.

Η νότια στρατιωτική διοίκηση ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η Χερσώνα έγινε στόχος βομβαρδισμών καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκφωνούσε μια ομιλία κατά την οποία απεικόνιζε τη χώρα του να μην βρίσκεται σε πόλεμο με τον ουκρανικό λαό.

«Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει με σφοδρότητα τη Χερσώνα. Για άλλη μια φορά, σκοτώνει ανελέητα τον άμαχο πληθυσμό», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των νεκρών.

«Ο κόσμος δεν έχει το δικαίωμα να ξεχνά ούτε μια στιγμή ότι η ρωσική βαναυσότητα και επιθετικότητα δεν έχουν όρια», είπε σε μια ανάρτηση που συνόδευε φωτογραφίες πτωμάτων να κείτονται στο πεζοδρόμιο, σπασμένες προσόψεις καταστημάτων και μια στάση δημόσιων συγκοινωνιών κατεστραμμένη.

This is a report from the Southern Operational Command, today Feb. 21 the Russians shelling targeted residential areas, critical infrastructure facilities, a local market, kindergarten, hospital, and bus stop here in Kherson. This barbaric act must be stopped by all means pic.twitter.com/GrNpHOL999