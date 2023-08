Ο… προκλητικές κινήσεις των δύο αδερφών από την Ουκρανία, μπροστά από τους τάφους, μπορεί να οδηγήσουν τις κοπέλες στη φυλακή με ποινή μέχρι και 5 ετών.

Όλα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, σε νεκροταφείο πεσόντων στρατιωτών στο Κίεβο όπου βρίσκεται ο τάφος του πατέρα τους, που σκοτώθηκε στο ανατολικό Ντονέτσκ σύμφωνα με την Daily Mail.

Τα δύο κορίτσια που ήταν προκλητικά ντυμένα, έκαναν κάποιες προκλητικές κινήσεις με φόντο… τους τάφους, με αποκορύφωμα την μία από τις δύο να κάνει twerking.

Όχι μόνο βιντεοσκοπούσαν τις κινήσεις τους αλλά οι δύο αδερφές ανέβασαν στο διαδίκτυο το βιντεάκι. Τι ακολούθησε;

Η τοπική αστυνομία τις εντόπισε και τις συνέλαβε λίγο μετά την επίσκεψη στο νεκροταφείο και τώρα θα διωχθούν για βεβήλωση τάφου με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει και τα 5 χρόνια!

