Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 25 έχουν τραυματιστεί μετά από χτύπημα πυραύλων στο κέντρο της πόλης Βινίτσια, στην κεντρική Ουκρανία. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα μικρό παιδί, με τη φωτογραφία από το καροτσάκι του να κάνει τον γύρο των social.

Οι Αρχές της Ουκρανίας αναφέρουν ότι σήμερα, Πέμπτη (14.07.2022), τρεις πύραυλοι της Ρωσίας έπεσαν στο κέντρο της πόλης Βινίτσια, πλήττοντας συγκρότημα γραφείων και σπίτια. Από την πυραυλική επίθεση ξέσπασε μεγάλη φωτιά, ενώ έχουν σημειωθεί σοβαρές ζημιές.

Ένας πρώτος απολογισμός από την πυραυλική επίθεση κάνει λόγο για 12 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί. «Υπάρχουν τραυματίες και νεκροί, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί», έγραψε ο Βολοντίμρ Ζελένσι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram. «Τι είναι αυτό, αν όχι μια ανοικτή τρομοκρατική ενέργεια;» σημειώνει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Βίντεο και φωτογραφίες από το καροτσάκι που βρίσκονταν μέσα το άτυχο παιδάκι κάνουν τον γύρο των social media.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

A bloody baby carriage in #Vinnytsia. Behind it lies the torn leg (we do not show the photo for ethical reasons). Most likely mother and child are dead.



Russian propaganda will soon say that this is their victory and Putin will award rocket man with the title of"Hero of Russia". pic.twitter.com/2HDiOQGxdw — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2022

While Accountability Conference in The Hague is underway led by @WBHoekstra, Russia commits another war crime. At least one child killed, among other victims of a missile strike on Vinnytsia. We will put Russian war criminals on trial for every drop of Ukrainian blood and tears. pic.twitter.com/hvjNt0U5OM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2022

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές και για τουλάχιστον 25 τραυματίες, με τις εικόνες χάους από το σημείο της επίθεσης να έχουν κατακλύσει τα social media. Πλήθος κόσμου τρέχει πανικόβλητος, ενώ πυκνός καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό της Βινίτσια.

Δείτε βίντεο:

Russian rockets hit the city of Vinnytsia this morning. One of the three rockets fell near a new maternity home



Six injured, two dead (a small child among them), – head of National Police. Number of casualties is still being confirmed #RussiaIsATerroristState #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/ggJee5bcS6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2022

Three russian missiles hit a business centre in the city of Vinnytsia. Casualties among civilians are reported.

Ukraine has already suffered almost 3,000 missile strikes. The supply of sufficient amount of the Western anti-missile systems is long overdue. pic.twitter.com/JghxLuewvO — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν σχολίασε αμέσως τις πληροφορίες για την πυραυλική επίθεση στην Βινίτσια. Η Μόσχα, που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ