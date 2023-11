Ένας από τους στενούς συνεργάτες του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο ταγματάρχης Γενάντι Τσαστιακόφ σκοτώθηκε την Τρίτη (6.11.2023) από έκρηξη που προκλήθηκε όταν θέλησε να ανοίξει ένα δώρο γενεθλίων.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι σαφές αν ο Τσαστιακόφ δέχτηκε ένα «παγιδευμένο» δώρο για τα γενέθλιά του ή αν κάποιος του δώρισε μια χειροβομβίδα και από λάθος χειρισμό ανατινάχθηκε στα χέρια του. Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ο 13χρονος γιος του.

«Σήμερα, ο συνεργάτης και στενός φίλος μου βρήκε τραγικό θάνατο κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του με συγγενείς», ανακοίνωσε ο Α/ΓΕΕΔ στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δυστύχημα προκλήθηκε από έκρηξη κατά το άνοιγμα δώρων για τα γενέθλιά του ταγματάρχη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας νωρίτερα περιέγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram πώς συνέβη η μοιραία έκρηξη. Ο ταγματάρχης Τσαστιακόφ είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι με δώρα συναδέλφων του για τα γενέθλιά του, συμπεριλαμβανομένου ενός κουτιού με χειροβομβίδες τις οποίες θέλησε να δείξει στον 13χρονο γιο του.

Το παιδί πήρε μια χειροβομβίδα και «άρχισε να στρίβει την περόνη», έγραψε ο Ιχόρ Κλιμένκο. Ο πατέρας του άρπαξε τη χειροβομβίδα από το χέρι του παιδιού και «τραβήχτηκε η περόνη, προκαλώντας τη μοιραία έκρηξη», έγραψε.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά ο 13χρονος γιος του ταγματάρχη, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Grenade birthday gift killed Ukrainian army chief Zaluzhny’s aide



Maj. Hennadiy Chastyakov, 39, had returned to his flat with presents from his colleagues and was opening them with his son when the grenade exploded.



Chastyakov was given German combat grenades DM51 for his… pic.twitter.com/OArsK1ftCn