Ουκρανία: Επείγουσα εκκένωση δύο νοσοκομείων στο Κίεβο υπό τον φόβο ρωσικών επιδρομών

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο υπό την απειλή νέας αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας, ενώ εκτός από τους κατοίκους που σπεύδουν στα καταφύγια, δόθηκε εντολή εκκένωσης δύο νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα ο δήμος του Κιέβου ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 26/4/2024 την επείγουσα εκκένωση δύο νοσοκομείων στην ουκρανική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου παίδων.

«Οι αρχές της πόλης ξεκινούν να εκκενώνουν επειγόντως δύο νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου παίδων», ανακοίνωσε το δημαρχείο στο Telegram.

