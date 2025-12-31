Ουκρανία: «Γελοίο» το ρωσικό βίντεο για τη δήθεν επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως αποδεικτικό στοιχείο για την δήθεν ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα είναι «γελοίο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Αυτό είναι γελοίο… τόσο το γεγονός ότι τους πήρε δύο μέρες για να το δημιουργήσουν όσο και το γεγονός ότι τα πράγματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν ως αποδεικτικά στοιχεία, δείχνουν ουσιαστικά ότι δεν είναι σοβαροί ούτε καν όσον αφορά στην κατασκευή του αφηγήματος», δήλωσε στο Reuters ο Χεόρχιι Τίχιι για το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία για την υποτιθέμενη επίθεση στο σπίτι του Πούτιν.

«Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν υπήρξε καμία τέτοια επίθεση».

Υπενθυμίζεται ότι βίντεο με ένα drone που καταρρίφθηκε και το οποίο, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, κατευθυνόταν σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή Νόβγκοροντ, αυτή την εβδομάδα, έδωσε τη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη (31.12.2025).

На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк “91 дрон над резиденцією Путіна”



Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон “прилітав до Путіна”, але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

Το βίντεο δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone κι έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.