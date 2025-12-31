Το βίντεο που παρουσίασε η Ρωσία ως απόδειξη για τους ισχυρισμούς περί ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Βίντεο με ένα drone που καταρρίφθηκε και το οποίο, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, κατευθυνόταν σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περιοχή Νόβγκοροντ, αυτή την εβδομάδα, έδωσε τη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη (31.12.2025).

Το βίντεο δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone κι έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα drones μεγάλης εμβέλειας που επιτέθηκαν στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Πούτιν απογειώθηκαν από τις περιοχές Σούμι και Τσερνιχόφ της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που κατηγορεί το Κίεβο για «στοχευμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη κατά κύματα επίθεση».

На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк “91 дрон над резиденцією Путіна”



Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон “прилітав до Путіна”, але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη Μόσχα, 49 drones καταρρίφθηκαν πάνω από το Μπριάνσκ, ένα στο Σμολένσκ και 18 στο Νόβγκοροντ. Συνολικά 91 drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Η επίθεση τοποθετείται σύμφωνα Κρεμλίνο την νύxτα της Κυριακής (28.12.2025) προς τη Δευτέρα (29.12.2025). Σύμφωνα με την Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του.

Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που παρουσιάζει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και τη μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στην Ρωσία έχουν ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο Χ.