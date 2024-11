Ουκρανία: Καταστροφική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Κρίβι Ριχ – Αναφορές για τραυματίες

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα (11.11.2024) καταστροφική πυραυλική επίθεση σε κτίριο διαμερισμάτων της πόλης Κρίβι Ριχ, που βρίσκεται στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα από τους πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία, οι οποίοι κατάφεραν να γλιτώσουν από τα συστήματα αεράμυνας που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στην περιοχή.

Ειδικότερα, ένα 10χρονο κορίτσι και ένα 11χρονο αγόρι ήταν μεταξύ των τραυματιών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ μέσω Telegram.

Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε διαμερίσματα από τον πρώτο έως τον πέμπτο όροφο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησαν αξιωματούχοι, φαίνεται η κατεστραμμένη οροφή του κτιρίου και όροφοι που είχαν καταρρεύσει να έχουν καλυφθεί με καπνό. Αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από το κτίριο είχαν καλυφθεί από τα χαλάσματα.

Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS

«Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, η Ρωσία εξαπολύει τον ίδιο τρόμο. Ολοένα και περισσότερα μη στρατιωτικά σημεία αποτελούν στόχους. Η Ρωσία θέλει μόνο να συνεχίσει τον πόλεμο, και κάθε ένα από τα πλήγματά της ακυρώνει τους όποιους ισχυρισμούς διπλωματίας από τη Ρωσία», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

Ο ίδιος απηύθυνε επίσης νέα έκκληση στους συμμάχους για προμήθειες όπλων και «ισχυρότερη παγκόσμια στήριξη» για να αποκρούσει την ρωσική επίθεση.