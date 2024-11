Ουκρανία: Με 11 Mach και έξι πολεμικές κεφαλές χτύπησε την Ντνίπρο ο νέος βαλλιστικός πύραυλος της Ρωσίας

Σοκαριστικές είναι οι νέες πληροφορίες αναφορικά με τον βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε η Ρωσία με στόχο την πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024.

Μετά το διάγγελμα του Προέδρου Πούτιν για τους λόγους που οδήγησαν την Ρωσία να προχωρήσει στην κλιμάκωση των εντάσεων στην Ουκρανία και την αποκάλυψη για το όνομα του νέου βαλλιστικού πυραύλου της Μόσχας, νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) ανακοίνωσε σήμερα (22.11.2024) ότι ο βαλλιστικός πύραυλος που χτύπησε την πόλη Ντνίπρο στις 21 Νοεμβρίου, μάλλον συνδέεται με το πυραυλικό σύστημα γνωστό και ως «Kedr», παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Πούτιν τον παρουσίασε ως «Oreshnik».

So, that’s what you wanted? Well, you’ve damn well got it! A hypersonic ballistic missile attack pic.twitter.com/lsKQHhMnif

«Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος πέταξε για 15 λεπτά από το σημείο εκτόξευσης στην περιοχή Αστραχάν μέχρι την πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία ενώ φαίνεται ότι στο τελικό στάδιο πτήσης πριν την πρόσκρουση έφτασε ταχύτητες πάνω από 11 Mach, εξαπολύοντας έξι πολεμικές κεφαλές, με την καθεμία να διαθέτει έξι υποπυρομαχικά» ανέφερε η GUR, όπως μεταδίδει και το πρακτορείο Reuters.

Ukraine’s Defense Intelligence (GUR) says Russia fired Kedr ICBM (not Oreshnik MRBM) on November 21 on Dnipro.



It took just 15 minutes for the missile to travel from Astrakhan to Dnipro.



Equipped with six warheads, each containing six submunitions, the missile reached speeds… pic.twitter.com/11TQz74FMP