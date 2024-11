Oreshnik: Ο νέος βαλλιστικός πύραυλος της Ρωσίας – Πώς συνδέεται με τα πυρηνικά «υπερόπλα» του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλυσε με το διάγγελμά του χθες Πέμπτη (21.11.24) το μυστήριο με τον πύραυλο Oreshnik, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις με βαλλιστικό πύραυλο στην πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, μετά τις αναφορές της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας ότι είχε χρησιμοποιηθεί διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM).

Ο Πούτιν εξήγησε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τον βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς (IRBM) τύπου Oreshnik, ο οποίος έχει την ικανότητα να αναπτύσσει υπερηχητικές ταχύτητες και να εξοπλίζεται με πολλαπλά οχήματα επανεισόδου (MIRV), δηλαδή πολλαπλές αυτόνομες πολεμικές κεφαλές που αποσπώνται από το κύριο μέρος του πυραύλου στην τελική φάση πτήσης προς τον εχθρικό στόχο.

Η τεχνολογία αυτή εξηγεί και τις εκρήξεις στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την επίθεση του Oreshnik.

Footage of the new Russian Oreshnik hypersonic missile striking its targets in Ukraine at Mach 10 (7,600 mph). Like a thunderbolt ⚡️it blows through the clouds onto its targets in a blink of an eye pic.twitter.com/uv4OTCauif November 22, 2024

Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο νέος πειραματικός βαλλιστικός πύραυλος της Ρωσίας βασίζεται σε μεγάλο μέρος, στο σχέδιο του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου τύπου RS-26 Rubezh, τον οποίο ωστόσο αρκετοί αναλυτές κατηγοριοποιούν ως βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς, με εμβέλεια που κυμαίνεται από 3.500 έως 5.500 χιλιόμετρα.

Pentagon:



– Russia’s experimental intermediate-range ballistic missile launched at Ukraine was based on the RS-26 Rubezh ICBM model;



– The US was notified by Russia about the launch briefly before it occurred through nuclear risk reduction channels. pic.twitter.com/a9bq8e8IZ3 — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) November 21, 2024

Ο βαλλιστικός πύραυλος RS-26 Rubezh

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου RS-26 Rubezh είναι μια, μικρότερη σε μέγεθος, διαμόρφωση των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων τύπου RS-24 Yars και έχει την δυνατότητα εξοπλισμού με MIRV. Το πρόγραμμα ανάπτυξης και κατασκευής ολοκληρώθηκε την δεκαετία του 2000 και η πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του έγινε στις 26 Μαΐου 2012, όταν χτύπησε στόχο σε εμβέλεια 5.800 χιλιομέτρων.

Έκτοτε ολοκλήρωσε επιτυχώς και άλλες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις με διαφορετικές πολεμικές κεφαλές μέχρι το 2015 σε μέγιστη εμβέλεια 2.000 χιλιομέτρων και η Μόσχα αποφάσισε να τεθεί ο RS-26 Rubezh σε επιχειρησιακή λειτουργία το 2016, ενώ έχει συνδεθεί με το πρόγραμμα ανάπτυξης υπερηχητικών οχημάτων ολίσθησης τύπου Avangard, ενός «υπερόπλου» για πυρηνικά πλήγματα (όπως φαίνεται σε δοκιμή του, στο παρακάτω βίντεο).

Ωστόσο, η ρωσική στρατηγική άλλαξε και το πρόγραμμα ανάπτυξης του ICBM τύπου RS-26 Rubezh «πάγωσε» ενώ άλλα προγράμματα όπως του Avangard πήραν το «πράσινο φως» σε συνδυασμό με άλλους υπερηχητικούς πυραύλους και βλήματα cruise, όπως οι πύραυλοι Kinzhal και Zircon, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στα πεδία επιχειρήσεων της Ουκρανίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ρωσία έφερε πίσω στο προσκήνιο το πρόγραμμα ανάπτυξης των RS-26 και κρυφά κατάφερε να αναπτύξει έναν καινούργιο βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι ονομάζεται «Oreshnik» με ταχύτητες 10 Mach, που καθιστούν ιδιαίτερη δύσκολη την αναχαίτισή του από τα εχθρικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, ενώ φαίνεται ότι μπορεί να ενσωματώνει πολλαπλές πολεμικές κεφαλές και δυνητικά πυρηνικά όπλα.

Ο Πούτιν κατηγορεί την Δύση

Η Μόσχα θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο «μήνυμα» στην Ουκρανία και στην Δύση ότι έχει την ικανότητα να εκτοξεύσει προηγμένα και καταστροφικά όπλα για να υπερασπιστεί το έδαφός της, μετά τα πλήγματα στις ρωσικές περιφέρειες Μπριάνσκ και Κουρσκ με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους τύπου ATACMS και βρετανικούς πυραύλους cruise αέρος – εδάφους τύπου Storm Shadow.

🚨⚡️President Putin Confirms ‘Operational Test’ Of Novel Intermediate-Range Missile With a Non-Nuclear Payload pic.twitter.com/yraknA2o0E — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 21, 2024

Αυτό εξάλλου τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο χθεσινό διάγγελμά του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, στις 21 Νοεμβρίου, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένο πλήγμα σε μία από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας». Έτσι, η Μόσχα πραγματοποίησε δοκιμές μάχης του υπερηχητικού συστήματος πυραύλων «Oreshnik» χωρίς πυρηνικές πολεμικές κεφαλές.

Πηγή: onalert.gr