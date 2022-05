O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε σήμερα Ουκρανούς στρατιώτες που μάχονται στην πρώτη γραμμή των πολεμικών συγκρούσεων στο Χάρκοβο, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο.

Μετά πάντως την επίσκεψή του ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις στην ουκρανική πόλη.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη εμφάνισή του, εκτός της περιοχής του Κιέβου, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

