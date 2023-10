Οι επιθέσεις της Ρωσίας κατά στόχων στην Ουκρανία στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και σήμερα (18.10.2023) κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε αμάχους και προκάλεσαν ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο στη νοτιοανατολική πόλη Χάρκοβο, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του Κιέβου.

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε πρωινό πυραυλικό πλήγμα της Ρωσίας σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ζαπορίζια που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας και μία 31χρονη σκοτώθηκε σε επίθεση στο χωριό Ομπουχίφκα στην κεντρική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ανέφεραν.

Ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης σε επίθεση στη διάρκεια της νύχτας στη νότια περιφέρεια Χερσώνα, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Αξιωματούχοι στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, δήλωσαν πως το τοπικό ενεργειακό δίκτυο υπέστη ζημιές από ρωσικό αεροπορικό πλήγμα και πως διακοπές ρεύματος είναι πιθανές.

«Το κακό κράτος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον τρόμο και να διεξάγει πόλεμο εναντίον των αμάχων. Ο ρωσικός τρόμος πρέπει να ηττηθεί», έγραψε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Translation:

A young couple was killed today in Zaporizhzhia in a rocket attack. Both were 23 years old, civilians. The neighbor said that the young couple lived with the man’s parents. After the rocket attack, the father tried to kill his son https://t.co/OxxrYvwFHE