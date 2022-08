Για παραγκωνισμό του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού κάνει λόγο το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, λόγω της κατάστασης στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Με ανάρτησή του στο twitter, το Βρετανικό ΥΠΑΜ επικαλείται Ρωσικά ΜΜΕ και υποστηρίζει πως πλέον ο Πούτιν κάνει στην άκρη τον Σοϊγκού εξαιτίας της αργής προόδου στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει, ο Σοϊγκού μπορεί να παραμένει στη θέση του, ωστόσο πλέον ο Πούτιν θα παίρνει αναφορές κατευθείαν από τους επικεφαλής του Ρωσικού στρατού και όχι από τον υπ. Άμυνας, όπως γινόταν ως τώρα.

