Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός σημείωσε τεράστια εδαφικά κέρδη – Προωθήθηκε κατά 725 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Η Ρωσία σημείωσε νέα εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία τον περασμένο Νοέμβριο, όπως αναφέρει η σημερινή (02.12.2024) ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, με βάση δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of the War — ISW).

Ειδικότερα, ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε κατά 725 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία καθ’ όλη την διάρκεια του Νοεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι η Ρωσία πέτυχε τόσο μεγάλα εδαφικά κέρδη για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022 και τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Όλο τον Νοέμβριο, οι ρωσικές δυνάμεις κέρδισαν ως εκ τούτου το ισοδύναμο της επιφάνειας της Σιγκαπούρης, δηλαδή περισσότερο έδαφος από τον Οκτώβριο (610 τετραγωνικά χιλιόμετρα), που ήταν ήδη μια προώθηση χωρίς προηγούμενο εδώ και δυόμιση χρόνια, ιδιαίτερα στην ανατολική Ουκρανία κοντά στην πόλη Ποκρόφσκ.

2/ Ukrainian forces recently regained lost positions north of Kharkiv City, and Russian forces recently advanced near Pokrovsk, Kurakhove, and Vuhledar. pic.twitter.com/qF9r7djVzC December 1, 2024

Η περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην οποία βρίσκεται αυτός ο σημαντικός σιδηροδρομικός και οδικός κόμβος, συγκεντρώνει από μόνη της σχεδόν το 90% των ρωσικών προωθήσεων του Νοεμβρίου (629 τ.χ.). Ο ουκρανικός στρατός ελέγχει πλέον λιγότερο από το ένα τρίτο, έναντι 40% την 1η Ιανουαρίου 2024.

Οι δυνάμεις της Μόσχας ανακοίνωσαν τις τελευταίες εβδομάδες ότι κατέλαβαν κοινότητες νότια και ανατολικά του Ποκρόφσκ και ότι έχουν φθάσει σε απόσταση μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων.

Η προώθηση των στρατευμάτων του Κρεμλίνου έχει επιταχυνθεί από το τέλος της άνοιξης. Περιλαμβανομένου του Νοεμβρίου, προωθήθηκαν περισσότερο από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. το 2024, έξι φορές παραπάνω από το σύνολο του έτους 2023.

Η τελευταία φορά που η Ρωσία είχε καταγράψει μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη σε ουκρανικό έδαφος σε τόσο σύντομο χρόνο ήταν τον Μάρτιο του 2022 (45.426 τ.χ.), όταν οι επιχειρήσεις τους επεκτείνονταν στον βορρά της χώρας μέχρι τις πύλες του Κιέβου, σε μια φάση της σύγκρουσης όπου η γραμμή του μετώπου ήταν πολύ πιο μετακινούμενη.

Από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία είχε καταλάβει στις 30 Νοεμβρίου 68.050 τ.χ. ουκρανικού εδάφους. Με την Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, και τα εδάφη του Ντονμπάς τα οποία ήλεγχαν οι αυτονομιστές πριν από τη ρωσική επίθεση, η Μόσχα ελέγχει αυτή τη στιγμή το 18,4% του εδάφους της Ουκρανίας.

Οι υπολογισμοί του Γαλλικού Πρακτορείου πραγματοποιήθηκαν με βάση στοιχεία που δημοσιεύει καθημερινά το ISW, το οποίο στηρίζεται σε δημόσιες πληροφορίες που μεταδίδονται από τα δύο στρατόπεδα και από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.