Ο βραβευμένος με το Όσκαρ, Αμερικανός ηθοποιός, Σον Πεν, επισκέφτηκε και πάλι την Ουκρανία. Μπορεί να βρέθηκε για τρίτη φορά στην εμπόλεμη χώρα, ωστόσο αυτή τη φορά, η επίσκεψη έγινε για έναν συγκεκριμένο και ιδιαίτερο λόγο…

Αυτή τη φορά, ο Σον Πεν βρέθηκε στην Ουκρανία για να παραδώσει στον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Όσκαρ που του απένειμε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Όπως είπε ο Σον Πεν, παρέδωσε το Όσκαρ στον Ζελένσκι ως σύμβολο πίστης στην νίκη της Ουκρανίας. «Κράτα το μέχρι τη νίκη» φέρεται να είπε ο Σον Πεν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

And the Oscar Goes To.. 🇺🇦 #Ukraine

🏆 Sean Penn came to Ukraine for the third time during the full-scale invasion • He brought his "Oscar" and handed it over to V. Zelenskyi as a symbol of faith in the victory of Ukraine – it will remain in the country until the end of the war pic.twitter.com/A91CtjKbCX