Ουκρανία: Πράκτορες κατέστρεψαν ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος σε αποστολή σαμποτάζ

Η Ουκρανία συνεχίζει τις αποστολές σαμποτάζ μέσα στο ρωσικό έδαφος, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικό εξοπλισμό και μέσα, με στόχο να αποδυναμώσει την Ρωσία, σε μια χρονική συγκυρία αρκετά κρίσιμη για την πορεία του πολέμου.

Η στρατιωτική υπηρεσία συλλογής πληροφοριών στην Ουκρανία (GUR) δημοσίευσε σήμερα (14.10.2024) πλάνα από επιχείρηση σαμποτάζ, που είχε ως στόχο την καταστροφή ενός μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου Tu-134, που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την μεταφορά υψηλόβαθμων στελεχών του Υπουργείου Άμυνας.

Ειδικότερα, το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Tu-134 βρισκόταν σε βάση της περιφέρειας του Όρενμπουργκ, στα νότια Ουράλια, μακριά από τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Η GUR διευκρίνισε ότι η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε τη νύχτα του Σαββάτου (12.10.2024) προς Κυριακή (13.10.2024) και είχε ως στόχο σκοπό να διαταράξει τον εφοδιασμό και την λειτουργία των ρωσικών δυνάμεων που βομβαρδίζουν αδιάκοπα την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ukrainian HUR reported destroying a Russian Tu-134 aircraft belonging to the 117th military transport aviation regiment.



A fire was started at the "Orenburg-2" airfield military airfield.

According to HUR, these Soviet-era aircraft are used for the transportation of…