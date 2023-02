Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία, και ας έχει περάσει περίπου ένας χρόνος εχθροπραξιών. Δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το κέντρο της πόλης του Χαρκόβου, με τον έναν να «χτυπά» κτήριο κατοικιών.

«Επλήγη ένα κτήριο κατοικιών στο κέντρο της πόλης. Ξέσπασε πυρκαγιά» ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, σε μήνυμα του στο Telegram. «Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως υπάρχουν τρία θύματα: μια 54χρονη γυναίκα και δύο άνδρες ηλικίας 51 και 55 ετών», έγραψε ο Όλεχ Σινεχούμποφ, αναφορικά με το πυραυλικό «χτύπημα» της Ρωσίας στην περιοχή.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου πρόσθεσε πως η γυναίκα νοσηλεύεται με τραύματα από θραύσματα.

Σημειώνεται ότι το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Δείτε βίντεο:

Attacks are being reported in #Kharkiv. pic.twitter.com/NRYH7M2bP7