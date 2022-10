Μετά τις 15.00 ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Κίεβο, προειδοποιώντας τον κόσμο για αεροπορικό βομβαρδισμό. Αυτό ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Νωρίτερα, το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, χτυπήθηκε κτίριο που στεγάζει γραφεία γερμανικού προξενείου στο Κίεβο.

Κανένα μέλος του προσωπικού δεν βρισκόταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της επίθεσης, καθώς οι εργασίες στο γραφείο αυτό της γερμανικής πρεσβείας για έκδοση βίζας έχουν διακοπεί εδώ και αρκετούς μήνες, είπε ένας εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας τόνισε ότι η Γερμανία αναμένει να παραδώσει πολύ σύντομα ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία και να παραδώσει άλλα τρία μέσα στο επόμενο έτος, χωρίς να δώσει ακριβή χρονοδιαγράμματα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βομβαρδίζει μαζικά την Ουκρανία όντας σε απόγνωση για να προσπαθήσει να αλλάξει την πορεία του πολέμου έπειτα από μια σειρά συνεχόμενων ηττών, δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

«Ο Πούτιν είναι απελπισμένος λόγω των ηττών στο πεδίο της μάχης και χρησιμοποιεί την τρομοκρατία των πυραύλων για να προσπαθήσει να αλλάξει τον ρυθμό του πολέμου προς όφελός του», ανέφερε με tweet του ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

No, Putin was not “provoked” to unleash missile terror by “Crimea Bridge”. Russia had been constantly hitting Ukraine with missiles before the bridge, too. Putin is desperate because of battlefield defeats and uses missile terror to try to change the pace of war in his favor 1/2