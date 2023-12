Στην Αβντίιβκα, ένα από τα θερμότερα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, βρέθηκε σήμερα, 29/12/2023, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέφτηκε τις θέσεις της 110 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας «Marko Bezruchko».

Σε «ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της πρώτης γραμμής» όπως έγραψε ο ίδιος, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε προσωπικά τους πολεμιστές.

Στην πόλη που σχεδόν ολοκληρωτικά έχει ισοπεδώσει η Ρωσία με τους βομβαρδισμούς της, όπως έκανε προηγουμένως στην Μπαχμούτ ή την Μαριούπολη, ο Ουκρανός πρόεδρος απένειμε παράσημα στους στρατιωτικούς, μεταξύ των οπίων και ο λοχίας Ιχόρ Τίμοστσουκ, στον οποίο απονεμήθηκε το Χρυσό Αστέρι του Ήρωα της Ουκρανίας.

«Ευχαριστώ όλους στην πρώτη γραμμή για την υπηρεσία τους φέτος. Ολόκληρη η χώρα μας άντεξε χάρη σε τέτοιους πολεμιστές. Όλοι αυτοί που, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, υπερασπίζονται τη χώρα μας», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Avdiivka. I visited the positions of the 110th «Marko Bezruchko» Mechanized Brigade. One of the toughest spots of the frontline.



I personally thanked the warriors. We reviewed the defense situation and our troops’ key needs with the commander. I honored the best servicemen with… pic.twitter.com/NRQdoB6tOy