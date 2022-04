Ο σκοπός της νέας επίθεσης που πραγματοποιεί η Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία είναι να καταλάβει τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, να εγκαθιδρύσει μια χερσαία σύνδεση μεταξύ των εδαφών αυτών και της Κριμαίας, και να καταστρέψει τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντωμεταξύ, τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και 16 τραυματίσθηκαν σήμερα κατά την διάρκεια του βομβαρδισμού της πόλης Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Την πληροφορία γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

As of 15:30, three Kharkiv residents were killed, 21 wounded in the Russian shelling of the city, according to Kharkiv Regional Administration Head Oleh Synehubov.