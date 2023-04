Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας, που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας. «Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να λάβει μια δίκαιη απάντηση» δήλωσε – μεταξύ άλλων – ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με τα πυραυλικά πλήγματα η Ρωσία «έρχεται πιο κοντά» στην «αποτυχία και την τιμωρία», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής (28.04.2023) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τον κόσμο να «απαντήσει». «Κάθε επίθεση, κάθε μοχθηρή πράξη εναντίον της χώρας μας και εναντίον του λαού μας φέρνει το τρομοκρατικό κράτος πιο κοντά στην αποτυχία και την τιμωρία», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Η ρωσική τρομοκρατία πρέπει να λάβει μια δίκαιη απάντηση από την Ουκρανία και τον κόσμο. Και αυτό θα συμβεί», υποσχέθηκε.

Δείτε φωτογραφίες:

Νέες συγκλονιστικές εικόνες από τα «χτυπήματα» της Ρωσίας

Στην πόλη Ουμάν (κεντρική Ουκρανία) «ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε» στους δέκα, καθώς οι διασώστες ανέσυραν άλλα «τρία πτώματα» από τα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιγκόρ Κλιμένκο. Στο Ντνίπρο, μεγάλη πόλη της κεντροανατολικής Ουκρανίας, σκοτώθηκαν μια γυναίκα και ένα παιδί, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο δημαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

#Russian occupiers attacked #Dnipro at night



A 31-year-old woman and her 2-year-old daughter died. Three people were injured. pic.twitter.com/lVWQ1x6ejz — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2023

Να σημειωθεί ότι τον γύρο των social media κάνει βίντεο από την πόλη Ουμάν, στο οποίο φαίνεται μια πολυώροφη πολυκατοικία να έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από πλήγμα. Το βίντεο δείχνει το κτίριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες και να βγαίνουν καπνοί μέσα από αυτό.

Δείτε το βίντεο:

This morning, Russian invaders hit the city of #Uman with cruise missiles. Three people were killed and eight were injured. pic.twitter.com/21YsknYMwe — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2023

Καταστράφηκαν 21 πύραυλοι και δύο drone

«Οι δυνάμεις της άμυνας κατέστρεψαν 21 πυραύλους κρουζ X-101/X-555 σε σύνολο 23, καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν εξάλλου πως ρωσικές επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Ουκρανία στοίχισαν τη ζωή και προκάλεσαν τον τραυματισμό ανθρώπων, μεταξύ άλλων και σε ένα συγκρότημα κατοικιών.

Δείτε βίντεο:

#Russian occupiers attacked #Dnipro at night



A 31-year-old woman and her 2-year-old daughter died. Three people were injured. pic.twitter.com/lVWQ1x6ejz — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2023

Is this enough for South Korea?



“A rocket hit our house. We are all covered in blood. Children were sleeping here,” a resident of Uman about the attack. pic.twitter.com/8qJMLBDTqG — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή φωτογραφιών: Reuters