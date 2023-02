Έξι ρωσικά αερόστατα εμφανίστηκαν πάνω από το Κίεβο και πολλά από αυτά καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα.

Η διοίκηση ανέφερε επίσης με ανακοίνωση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι τα αερόστατα ενδέχεται να μετέφεραν γωνιακούς ανακλαστήρες και εξοπλισμό αναγνώρισης, αλλά δεν διευκρίνισε πότε πέταξαν πάνω από την πρωτεύουσα, αν και στο Κίεβο ήχησε σήμερα αεροπορικός συναγερμός.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν αυτή τη στιγμή αποσαφηνισθεί, αυτά ήταν αερόστατα που κινούνται στον αέρα με την πρόωση του ανέμου», αναφέρει η στρατιωτική διοίκηση στην ανάρτηση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Telegram.

«Ο σκοπός της εκτόξευσης των μπαλονιών είναι πιθανόν η ανίχνευση και εξάντληση της αντιαεροπορικής μας άμυνας».

Λίγη ώρα πριν από την ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος τύπου της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας Γιούρι Ιχνάτ δήλωσε ότι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο, ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα αερόστατα σε μια νέα προσπάθεια να διατηρήσει τα αποθέματά της σε αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

‼️A Russian drone has been shot down over Kyiv allegedly



Since the Chinese balloons, there are reports of Russians using the same technique to identify AAD location and targets for the next missile barrage

One of these was spotted in UA not far from Poland yesterday#Ukraine pic.twitter.com/KhZI3PkcO4