Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από όσα έγιναν σε τοπικό συμβούλιο, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, όταν βουλευτής πέταξε τρεις χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ουκρανίας, από τις χειροβομβίδες που πέταξε ο βουλευτής, τραυματίστηκαν 26 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 6 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο ίδιος βουλευτής νοσηλεύεται στην εντατική.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Shocking footage from Transcarpathia, Ukraine.



A deputy detonated three grenades in the building of Keretskovsky village council.



26 people were injured, 6 of them in serious condition.



The deputy who detonated the grenades is now in intensive care. pic.twitter.com/OsusutXGJR