Σχεδόν μονότονα η Ουκρανία ζητά από τους δυτικούς συμμάχους της πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, για να μπορεί να πλήξει μακρινούς στόχους, απ’ όπου η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις προκαλώντας καταστροφές στις ουκρανικές υποδομές.

Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Γερμανία μέχρι τώρα αρνούνται ή έχουν ενδοιασμούς να στείλουν τέτοιους πυραύλους, καθώς θεωρούν ότι με δικά τους οπλικά συστήματα αναπόφευκτα θα πληγούν στόχοι εντός του ρωσικού εδάφους, μεγαλώνοντας την εμπλοκή τους στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σήμερα ωστόσο Ουκρανός βουλευτής δήλωσε ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα στη Γερμανία έχουν καταλήξει σε συμφωνία για να εφοδιάσουν την Ουκρανία με πυραύλους Taurus, το βεληνεκές των οποίων φτάνει τα 500 χιλιόμετρα, αν και ακόμη δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση από το Βερολίνο.

Yehor Chernev, the leader of Ukraine's delegation to the NATO Parliamentary Assembly, has stated Germany 🇩🇪 is prepared to transfer Taurus Long-Range Cruise Missiles to Ukraine 🇺🇦



Taurus Missiles have a range of 500km, fly at an altitude of 30-70 meters, and have a 480kg warhead pic.twitter.com/KF26G7EZNv