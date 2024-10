Ουκρανικά drones «χάλασαν τη βιτρίνα» του Τσετσένου Καντίροφ με το «Πανεπιστήμιο Πούτιν» και ορκίζεται εκδίκηση

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (29.10.2024) στο «Πανεπιστήμιο Ειδικών Δυνάμεων Βλάντιμιρ Πούτιν» στην Τσετσενία, η οποία φαίνεται ότι προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), κάτι που εξόργισε τον Ραμζάν Καντίροφ.

Ο Τσετσένος ηγέτης επιβεβαίωσε το χτύπημα των drones που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, με τον Καντίροφ να απειλεί ότι «θα καταστρέψει τους Ουκρανούς και θα πάρει εκδίκηση».

Το Πανεπιστήμιο Ειδικών Δυνάμεων είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη ρωσική δημοκρατία της Τσετσενίας, το οποίο, όπως λέει και το όνομά του, ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την εκπαίδευση νυν και μελλοντικών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας.

Meanwhile, Ukrainian drones attack Ramzan Kadyrov’s “Vladimir Putin Russian Spetsnaz university” in Chechnya.



General Don Don must be maaaaaad. pic.twitter.com/9LV5qkrGuh