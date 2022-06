Ένα εξοργιστικό βίντεο από γάμο στο Ουζμπεκιστάν είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς φαίνεται γαμπρός να χτυπά άσχημα τη νύφη γιατί έχασε σε ένα παιχνίδι.

Το βίντεο από το Ουζμπεκιστάν κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού του γάμου ο γαμπρός και η νύφη καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι. Σε αυτό το παιχνίδι η νύφη κερδίζει και ενώ ο γαμπρός εμφανίζεται ατάραχος, την ίδια στιγμή γυρίζει και τη χτυπάει άσχημα.

Η νύφη κοιτά στο κενό σαστισμένη και πιάνει το κεφάλι της πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, συνοδευόμενη από δύο γυναίκες.

Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για γάμο από προξενιό όπως είθισται στο Ουζμπεκιστάν.

Groom beats his new wife at their WEDDING https://t.co/6721Anic8b