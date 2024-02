Οχάιο: Μητέρα παράτησε το μωρό της και έφυγε για διακοπές – Πέθανε από αφυδάτωση και πείνα

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση εγκατάλειψης βρέφους από μία ασυνείδητη μητέρα από το Οχάιο.

Η μητέρα εγκατέλειψε το βρέφος της στο σπίτι της στο Κλίβελαντ του Οχάιο για πάνω από μια εβδομάδα και όταν επέστρεψε βρήκε το παιδί της νεκρό από πείνα και αφυδάτωση.

Η 32χρορνη Kristel Candelario βρέθηκε πριν μερικά 24ωρα ενώπιον των διωκτικών αρχών όπου ομολόγησε την ενοχή της. Πλέον αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης.

Το αστυνομικό τμήμα του Κλίβελαντ βρήκε την κόρη του Candelario, Jailyn, χωρίς να ανταποκρίνεται, αφού έλαβε κλήση το πρωί της 16ης Ιουνίου 2023, να μεταβεί στο σπίτι της οικογένεια. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο της Jailyn επί τόπου.

Η Candelario άφησε το παιδί της για να ταξιδέψει στο Ντιτρόιτ και το Πουέρτο Ρίκο.

