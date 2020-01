Όζι Όσμπορν: «Έχω Πάρκινσον! Οι πόνοι είναι αφόρητοι»

Ο Όζι, στην συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη που έδωσε έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του Σάρον, είπε ότι δεν μπορεί άλλο να κρύβει τα προβλήματα υγείας του και πως υποφέρει από φρικτούς πόνους. Ο 71 ετών Όζμπορν, είπε ότι ο τελευταίος χρόνος είναι ο χειρότερος της ζωής του με συνεχείς πόνους και πως το πρόβλημα υγείας του ξεκίνησε όταν είχε ένα ατύχημα από πτώση πέρυσι και έκανε επέμβαση. Είπε ακόμα ότι οι γιατροί δεν είναι ακόμα σίγουροι αν για την επιδείνωση της υγείας του ευθύνεται η πτώση ή η επέμβαση.

Ο τραγουδιστής των Black Sabbath είπε ότι αποφάσισε να μιλήσει καθώς κάποιοι τον έχουν ήδη πεθάνει και ήθελε να είναι ειλικρινής προς τους θαυμαστές του.

«Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς όλα όσα μας έχουν συμβεί. Έπρεπε να κάνω επέμβαση στον αυχένα μου και μάλλον αυτό επηρέασε όλα μου τα νεύρα. Έμαθα ότι πάσχω από μια ελαφριά μορφή…» Μην μπορώντας να συνεχίσει την πρόταση, μπήκε μπροστά η σύζυγός του Σάρον και είπε: «Λέγεται Parkin 2, μια μορφή Πάρκινσον. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αυτής της νόσου».

«Δεν πρόκειται για θανατική καταδίκη αλλά επηρεάζει όλα τα νεύρα του σώματος. Έχεις μια καλή μέρα, άλλη μια καλή μέρα και έρχεται και η χειρότερη».

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: “The hardest thing is watching someone you love suffer.” Rock legend @OzzyOsbourne’s kids @JackOsbourne and @KellyOsbourne open up about their family’s new normal after their father’s Parkinson's diagnosis. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/8ayAFwOi9M

— Good Morning America (@GMA) January 21, 2020