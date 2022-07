Σήμερα πιο πολύ από ποτέ χρειαζόμαστε έμπνευση από ανθρώπους που οραματίστηκαν έναν δικαιότερο κόσμο. Αυτό τόνισε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Nelson Mandela.

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προέτρεψε τους πολίτες να «τιμήσουν την κληρονομιά του Nelson Mandela αναλαμβάνοντας δράση, υψώνοντας τη φωνή τους ενάντια στο μίσος και υπερασπιζόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα με το «να κάνουμε μαζί τον κόσμο μας πιο δίκαιο, συμπονετικό, ευημερούντα και βιώσιμο για όλους».

Στο χθεσινό του μήνυμα (18.07.2022), για την Παγκόσμια Ημέρα Nelson Mandela, ο Αντόνιο Γκουτέρες επεσήμανε πως ο κόσμος μας σήμερα αμαυρώνεται από τον πόλεμο, είναι φορτωμένος από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ταλαιπωρημένος από τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, τη φτώχεια και τις ανισότητες, απειλείται από την κλιματική καταστροφή.

Nelson Mandela showed that each and every one of us has the ability – and responsibility – to build a better future for all.



We can all find inspiration in Madiba’s vision and work to make our world more just, compassionate, prosperous, and sustainable. #MandelaDay pic.twitter.com/kWrnDeSCWY