Παγκόσμιο σοκ από το χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν: Βίντεο με αμερικανική υπερβόμβα να χτυπά πυρηνική εγκατάσταση – Ισχυρές εκρήξεις και μανιτάρια φωτιάς

Τον γύρο του κόσμου κάνουν βίντεο που δείχνουν τη στιγμή των βομβαρδισμών των ΗΠΑ σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, σε μία δραματική εξέλιξη που έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ.

Πρόκειται για βίντεο που έχουν ανέβει στο Διαδίκτυο και τα οποία αναπαράγονται από διεθνή μέσα ενημέρωσης, χωρίς, ωστόσο, να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής η γνησιότητά τους. Στα πλάνα καταγράφονται εκρήξεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ στις στρατηγικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, στο Φορντό, τη Νατάνζ και την Ισφαχάν.

If #DonaldTrump reckons he has given war-crazed oppressors the #USA and #Israelface-saving with bombing 3 buildings in #IRAN(definitely not nuclear facilities), he will face the heat of lies on cost of #Americans and #Israelis. “Vanity is favourite sin of Satan”.… pic.twitter.com/7GfihNCeoH — (@HistoryHanker) June 22, 2025

Η επίθεση που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν, αποδεικνύεται ότι ήταν μια από τις πιο άρτια οργανωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Around 2 AM IST last night, American B2 bombers, escorted by F-35 fighter jets, launched strikes on Iran’s nuclear facilities in Fordow, Natanz, and Isfahan.



The bunker-buster bombs used in this operation, has the capability to penetrate deep beneath mountains or land mass. pic.twitter.com/GAiPIKfNV7 — Dilip Ghosh (Modi Ka Parivar) (@DilipGhoshBJP) June 22, 2025

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε με χειρουργική ακρίβεια, ώστε να πλήξει υπόγειες και βαριά οχυρωμένες υποδομές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα παράπλευρες απώλειες.

there does seem to be some ground deformation there – just north of the apparent hit marks

Planet Labs PBC pic.twitter.com/qWUs1b3G2M — avi scharf (@avischarf) June 22, 2025

Σημειώνεται πως στις 15:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) οι Αμερικανοί αναμένεται να δώσουν λεπτομέρειες και οπτικό υλικό από το χτύπημα στο Ιράν.

Δείτε live εικόνα

Ζημιές στις εισόδους της υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης στο Φορντό

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Κυριακή και αναλύθηκαν από το Associated Press δείχνουν ζημιές στις εισόδους της υπόγειας πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν στο Φορντό, μετά τις βραδινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ.

Στις εικόνες της Planet Labs PBC φαίνεται να υπάρχουν ζημιές και στο βουνό, κάτω από το οποίο βρίσκεται το Φορντό.

Η σφράγιση αυτών των σηράγγων εισόδου σημαίνει ότι το Ιράν θα πρέπει να σκάψει για να φτάσει στο εσωτερικό της εγκατάστασης, αναφέρει το AP.

Planet Labs imagery shows at least two clusters of hits on Fordo site pic.twitter.com/RVOcICn8fa — avi scharf (@avischarf) June 22, 2025

Στο βουνό φαίνονται γκρίζα τμήματα, πιθανότατα από έκρηξη και συντρίμμια. Από την ανάλυση συμπεραίνετε επίσης πως έπεσαν οι αμερικανικές βόμβες bunker buster στην εγκατάσταση, ενώ διακρίνεται και ένας γκρίζος καπνός στον αέρα.

this imagery shows one hit area, and possible caving of the ground nearbyhttps://t.co/RfEcNmSqM5 — avi scharf (@avischarf) June 22, 2025

Σε συντονισμό με το Ισραήλ το αμερικανικό χτύπημα

Η αμερικανική επιδρομή κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν έγινε σε συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εϊάλ Ζαμίρ βρίσκεται σε επαφή με Αμερικανούς ομολόγους του από την έναρξη της σύρραξης του Ισραήλ με το Ιράν και ο συντονισμός μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ έγινε ακόμη πιο στενός πρόσφατα.

«Έχουμε περισσότερους στόχους και ενεργούμε συνεχώς για την επίτευξή τους. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την επίτευξη αυτών των στόχων», τόνισε ο Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Μεταφέραμε σε μυστική τοποθεσία το εμπλουτισμένο ουράνιο του Φορντό πριν από το χτύπημα

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του Φορντό μεταφέρθηκε σε «άγνωστη» τοποθεσία λίγο πριν από την αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ανώτερη ιρανική πηγή ανέφερε ότι το υλικό μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μειώθηκε αισθητά και το προσωπικό του εργοστασίου πριν από την επίθεση των ΗΠΑ.

HIGH-LEVEL IRANIAN SOURCE TO REUTERS



A senior Iranian official has confirmed to Reuters that most of the highly enriched uranium stored at Fordow was moved to a secure and undisclosed location prior to the U.S. airstrike.



This development underscores:



Strategic… — (@Sukhan_Sphere) June 22, 2025

Τι γνωρίζουμε για τις βόμβες GBU-57

Για πρώτη φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν επιχειρησιακή χρήση της GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) — μίας υπερδιαπεραστικής βόμβας που σχεδιάστηκε ειδικά για να καταστρέφει βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις, όπως τα θωρακισμένα εργαστήρια εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα.

Πρόκειται για ένα τεράστιο όπλο που ζυγίζει 13 τόνους και μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε βομβαρδιστικό B-2 τύπου stealth.

Η βόμβα MOP ρίχνεται από μεγάλο ύψος ώστε να εκμεταλλεύεται τη δύναμη της κινητικής ενέργειας και να διεισδύσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Το μεγαλύτερο μέρος του βάρους της βόμβας οφείλεται στο παχύ χαλύβδινο περίβλημα και μόνο το 20% είναι εκρηκτική ύλη. Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ένα ειδικό, υπερ-ανθεκτικό κράμα χάλυβα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι γνωστά, μία βόμβα GBU-57 μπορεί να διαπεράσει έως και 60 μέτρα συμβατικού σκυροδέματος ή 100 μέτρα εδάφους.

Η βόμβα αυτή δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 2007 και από τότε έχει αναβαθμιστεί αρκετές φορές. Πιστεύεται ότι διαθέτει πυροκροτητή με αισθητήρα κενού, ο οποίος εξετάζει το περιβάλλον και ενεργοποιεί τη βόμβα μόλις αυτή εξέλθει από το συμπαγές πέτρωμα και φτάσει σε κενό χώρο. Αν μια υπόγεια εγκατάσταση έχει πολλά επίπεδα, ο πυροκροτητής μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να εκραγεί στο χαμηλότερο υπόγειο επίπεδο, ώστε να προκληθεί η μέγιστη δυνατή καταστροφή.

Οι MOP αναπτύχθηκαν από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ όταν διαπιστώθηκε ότι οι βόμβες διάτρησης που υπήρχαν δεν μπορούσαν να καταστρέψουν ιρακινά καταφύγια κατά τη διάρκεια της εισβολής του 2003.

Ωστόσο, ακόμη και η πιο ισχυρή βόμβα έχει τα όριά της. Μπορεί η MOP να διαπερνά 60 μέτρα συμβατικού σκυροδέματος όπως προαναφέρθηκε, όμως το βάθος αυτό περιορίζεται στα οκτώ μέτρα όταν πρόκειται για σκυρόδεμα με διπλάσια αντοχή. Όμως είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, το Ιράν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της κατασκευής σκυροδέματος υπερυψηλής αντοχής.

Τραμπ: Εξαλείφθηκαν οι εγκαταστάσεις πυρηνικών όπλων του Ιράν

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα αντιμετωπίσει περισσότερες επιθέσεις, αν δεν συμφωνήσει στην ειρήνη.

Στην ομιλία του, η οποία διάρκεσε λίγο περισσότερο από τρία λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το μέλλον του Ιράν έχει «είτε ειρήνη είτε τραγωδία» κι ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι που θα μπορούσαν να πληγούν από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, τώρα δεν είναι ώρα για διπλωματία»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «αποφάσισαν να τινάξουν στον αέρα» τη διπλωματία εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «με όλα τα απαραίτητα μέσα», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον νευραλγικής σημασίας εγκαταστάσεων του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ακόμα περιθώριο για διπλωματία μετά την αμερικανική επίθεση, ο Αραγτσί απάντησε «όχι τώρα».

«Η πόρτα της διπλωματίας θα πρέπει να παραμένει πάντα ανοιχτή, αλλά αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή», τόνισε. «Η χώρα μου έχει δεχθεί επίθεση, έχει δεχθεί επιθετικότητα και πρέπει να απαντήσουμε με βάση το νόμιμο δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το έδαφος, την κυριαρχία, την ασφάλεια και τον λαό της με όλα τα απαραίτητα μέσα», είπε ο Αραγτσί στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στην Κωνσταντινούπολη.

Συναγερμός και στην Αθήνα – Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Συνεδριάζει εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ το απόγευμα μετά την αμερικανική επίθεση σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 19:00 το απόγευμα.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα τεθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο Ισραήλ – Ιράν.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει πως «αυτό που σήμερα προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων. Περαιτέρω κλιμάκωση θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες αστάθειας σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη περιοχή».

Όπως έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο Facebook σήμερα Κυριακή (22.6.25) με τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, «το ζήτημα αυτό, όπως και όλα τα άλλα μεγάλα θέματα που αφορούν τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΝΑΤΟ στη Χάγη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, προς όφελος της διεθνούς ειρήνης και ευημερίας».

Ο ΙΑΕΑ συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα

«Έκτακτη συνεδρίαση» θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα (23.6.25) στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) του ΟΗΕ στη Βιέννη, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

«Δεδομένης της επείγουσας κατάστασης στο Ιράν, συγκαλώ έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κυβερνητών (του οργανισμού) για αύριο», έγραψε σήμερα ο διευθυντής του ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, στο X. Σημειώνεται ότι στο Συμβούλιο Κυβερνητών του ΔΟΑΕ μετέχουν 35 μέλη.

BBC: Οι 3 επιλογές του Ιράν

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις το ερώτημα είναι ένα: Πώς θα απαντήσει το Ιράν.

Όπως αναλύει το BBC, η ιρανική ηγεσία καλείται να επιλέξει μεταξύ τριών βασικών σεναρίων, καθένα εκ των οποίων φέρει διαφορετικούς κινδύνους και πολιτικές συνέπειες:

1. Να μην αντιδράσει

2. Να απαντήσει άμεσα και δυναμικά

3. Να περιμένει και να χτυπήσει αργότερα

Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Τελ Αβίβ και Χάιφα – Με βομβαρδισμούς στο δυτικό Ιράν απάντησαν οι Ισραηλινοί

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν το πρωί της Κυριακής πως πραγματοποίησαν νέα σειρά πληγμάτων στο δυτικό Ιράν, λίγο μετά τα πυραυλικά πυρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του Ισραήλ έπειτα από τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «άρχισε σειρά πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό Ιράν», αναφέρεται σε στρατιωτική ανακοίνωση. «Σήμερα το πρωί, έπληξε επίσης εκτοξευτήρες πυραύλων έτοιμους να χτυπήσουν το ισραηλινό έδαφος, καθώς και στρατιώτες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, και εξουδετέρωσε γρήγορα τους εκτοξευτήρες που λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση κατά τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Είχε προηγηθεί νέα επίθεση του Ιράν με τουλάχιστον 30 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, λίγες ώρες μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Additionally, strikes this morning destroyed eight ballistic missile launchers, including six that were primed for an immediate attack on Israel, the IDF says.



The military says that strikes last night carried out by 20 fighter jets in central Iran hit dozens of Iranian military… pic.twitter.com/eyNPRvL4pl — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 22, 2025

Η ισραηλινή οργάνωση άμεσης βοήθειας Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε σήμερα ότι περιέθαλψε 16 τραυματίες μετά τα πυραυλικά πυρά από το Ιράν, ενώ η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε εικόνες με σοβαρές ζημιές «στο κέντρο» του Ισραήλ.

Ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός KAN 11 μετέδωσε εικόνες από σημαντικές ζημιές «στο κέντρο της χώρας», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις, δείχνοντας μια πολυώροφη πολυκατοικία με την πρόσοψή της εντελώς κατεστραμμένη και κτίρια με σοβαρές ζημιές τριγύρω.

«Διώροφα κτίρια κατοικιών υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μερικά κατέρρευσαν», είπε ένας διασώστης της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, ο Μότι Νισάν, σχετικά με μια από τις τοποθεσίες στις οποίες επιχείρησε η οργάνωση, χωρίς να διευκρινίσει για ποια πρόκειται, δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλονται από τη στρατιωτική λογοκρισία.